CHP'nin yeniden aday göstermediği Kocadon, Muğla’da DP’den aday olacak

CHP'nin Bodrum’da yeniden aday göstermediği mevcut Başkan Mehmet Kocadon'un, DP’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi.

CHP'nin yeniden aday göstermediği Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un, Demokrat Parti'den (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Kocadon'un, ailesinin de onay vermesi halinde, önümüzdeki pazartesi günü Demokrat Parti'ye (DP) geçeceği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi. Kocadon, “Şu anda verilmiş bir kararım yok ama adaylık başvurusu için de siyasette uzun sayılacak bir süre var” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise konuyla ilgili “Kocadon arkadaşımızdır. Kendisiyle görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Kocadon'un, büyükşehir adaylığıyla ilgili olarak Marmaris'te de bazı temaslarda bulunduğu, Muğla Büyükşehir için bağımsız adaylığını açıklayan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile görüşeceği belirtildi. Mehmet Kocadon, 2009'daki yerel seçimlerde DP'den aday olmuş ve seçimi kazanmıştı. Seçim sonrası CHP'ye katılmıştı.

CHP'nin Marmaris'te yeniden aday göstermediği mevcut Başkan Ali Acar da DSP'den Marmaris Belediye Başkan adayı olacağını açıklamıştı.

