'Kılıçdaroğlu 'Muğla'dan nefret ettim, gözden çıkardım' dedi' iddiası

CHP'den istifa edip DSP'ye geçen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Muğla'dan nefret ettim ve Muğla'yı gözden çıkardım' dediğini iddia etti.

CHP'den istifa edip DSP'ye katılan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, katıldığı bir televizyon programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

"Ne acıdır ki yaklaşık 1.5 yıl önceki bir ziyaretimde Genel Başkan bana şunu söyledi. 'Türkiye'deki bütün CHP'li belediyelerinde büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında hep sorun var, hep kavga var ama Muğla gibisini görmedim' dedi. 'Muğla'dan nefret ettim ve Muğla'yı gözden çıkardım' dedi" iddiasında bulunan Acar, "Bunu sevgili Marmarislilere ilk defa ifade ediyorum. Ben de 'efendim Muğla'yı nasıl gözden çıkartırsınız, Muğla CHP'nin kalesi. Biz burada bir bedel ödedik' dedim. ‘Biz Muğla'yı ve ilçelerini Marmaris'i gözden çıkartmayız' dedim. Bu şekilde bir diyaloğumuz geçti. Çok enteresan, CHP'nin Genel Başkanı Türkiye'de oy oranı en yüksek illerden birisi olan Muğla'yı gözden çıkardığını söyledi" ifadelerini kullandı.