'Büyükçekmece seçim kurulu başkanı emekliliğini istedi'

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin itirazları üzerine polisin kapı kapı dolaştığı Büyükçekmece'de, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Enes Sevgi emekliliğini istediği öne sürüldü.

CHP’li Barış Yarkadaş, 23 Haziran’da tekrar yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini öncesinde Enes Sevgi’nin baskılar yüzden emekliliğini istediğini öne süren Yarkadaş, sosyal medya hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin şunları yazdı:

AKP ve MHP’nin seçimi ısrarla iptal ettirmeye çalıştığı Büyükçekmece’nin İlçe Seçim Kurulu Başkanı Enes Sevgi ise son aylarda yaşadığı baskılara dayanamadı ve bayramdan birkaç gün önce emekliliğini isteyerek görevi bıraktı. Benzer baskılar farklı ilçelerde de yaşanıyor. Birçok ilçede kamu görevlileri de memurlar da görev almak istemiyor. Kendilerine gece yarısı Sandık Kurulu üyeliği görevi tebliğ edilen yurttaşlar ise Seçim Kurulları’na dilekçe veriyor ve görevi kabul etmek istemediğini belirtiyor. Çünkü kimse soruşturmaya uğramak istemiyor.