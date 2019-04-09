AKP'nin seçimlerin iptalini istediği Büyükçekmece'de neler yaşandı, kim ne diyor?

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da başlayan yeniden sayımlardan istediği sonucu alamayan AKP, şimdi de seçimin iptalinin yollarını arıyor. Bunun için AKP'nin ilk hedefi Büyükçekmece olurken, ilçedeki seçimlerin iptali talep ediliyor. AKP'nin Büyükçekmece iddialarını ve verilen yanıtları derledik...

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin İstanbul hamlelerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Yeniden sayımlardan şu ana kadar istediği sonucu alamayan AKP, şimdi de seçimlerin iptalinin yolunu arıyor.

AKP bu konuda ilk adımı Büyükçekmece'de atarken, usulsüz seçmen kaydı iddiasıyla seçimlerin iptalini talep etti.

AKP NE DİYOR?

31 Mart seçimlerinden önce Türkiye'nin adını pek duymadığı AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin ardından partisinin neredeyse tek sözcüsü olurken, Büyükçekmece iddiaları da yine onun tarafından gündeme getirildi.

"Büyükçekmece'de bir seçmen kaydı usulsüzlüğü yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan birisi, ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor. 2017'den sonra bir şeyler oluyor. Bazen başkalarının yazdıklarına, bazen henüz ruhsatı alınmamış yeni binalara, ilçe içinde, ilçe dışında, il içinde, il dışında usulsüz seçmen kayıtları yapılmış. İlçe nüfus müdürlüğünde çalışan bir kişi, toplamda da iki kişi tutuklu şu anda. Bu konuya ilişkin 5 belediye başkan yardımcısının ifadeleri alınmış. Büyükçekmece Belediye Başkanı da ifadeye çağrılmış ama henüz gitmemiş. 7 bin 287 işlem yapılmış" diyen Yavuz, "Bir taşla iki kuş vuruyor. Usulsüz seçmen kaydırdıkça oradaki doğru seçmen de düşüyor. Bu düşen seçmen sayısı da 730. Bunu nereye koyacağız? Büyükçekmece'yi sadece 4 bin 200 oyla kaybettik. Burada bize gelecek büyükşehir belediyesi oylarını nereye koyacağız? Bu usulsüzlüğün, şaibenin göstergesi değil de nedir? Belediye başkanının çok yakınlarındaki kişiler bu işin içerisinde varsa ve bu iş 2017'den beri sistemli bir şekilde yapılıyorsa, biz bunun adına ne diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

CHP NE DİYOR?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'nin Büyükçekmece iddialarına dikkat çekici yanıtlar verdi.

Seçmen listelerinin 31 Ocak'ta kesinleştiğini ifade eden Öztrak, "31 Ocak'a kadar neredelermiş? Ben bizim yaptığımızı söyleyeyim... Bu kayıtlarda yolsuzluk yapan ve nüfus müdürlüğünün, daha doğrusu oradaki Vali ve Kaymakamın talebiyle nüfus müdürlüğü emrine verilen Büyükçekmece’deki işçi kadrosundaki kişinin yapmış olduğu usulsüzlükler 2017 yılına kadar gitmiş. Bu usulsüzlükler 354 seçmeni kapsıyor. Bu 354 seçmen de dahil biz CHP olarak Büyükçekmece’de 767 kişiye itiraz etmişiz. Bu 354 kişi de dahil bizim itirazımız sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece’deki seçmen kaydı silinmiş" dedi.

AKP'nin ısrarla dile getirdiği görevlendirme ve yıkık bina iddiasına ilişkin de konuşan Öztrak, "‘Bir yıkılmış binada şu kadar seçmen’ diyorlar. Arkadaşlar yıkılmış bina kentsel dönüşüm sürecinde olan bir binadır. Bu binada yaşayan kişilerde çevredeki sokaklara yerleşmişler ama seçmen kayıtları orada. Bunu gelmiş polis araştırmış. Şimdi neyin peşindeler? Nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan işlerden böyle ciddi senaryolar çıkarmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP'nin İstanbul Büyükçekmece'deki seçmen usulsüzlüğü iddiası yeni ortaya çıkmış değil. 19 Ocak 2019 tarihinde, yani seçimlerden bir hayli önce bu konuda yapılan şikayetin ardından operasyon gerçekleşmişti.

Konuya ilişkin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet'e 19 Ocak'ta yansıyan bir haber şöyle:

Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı şüpheli memur hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre nüfus memuru M.Ö.S.'nin, ilçedeki boş dairelere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişiyi kaydettiği belirlendi. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'nun da bu kişilere yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı verilen M.Ö.S.'yi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.S.'nin yapılan incelemesinde Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken 2 yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği tespit edildi. Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan M.Ö.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Bu itirazların ardından CHP'nin de açıkladığı gibi usulsüz olarak yapılan kayıtlar listeden çıkarılmıştı.

SEÇİMLER NASIL SONUÇLANDI?

31 Mart seçimlerini Büyükçekmece'de CHP önde tamamlandı.

Seçimlerden çıkan sonuç şöyle:

İlçe Meclisi sonuçları:

2014 seçimleri sonuçları:

AKP NELER YAPTIĞINI UNUTTU

Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı iddiasıyla seçimlerin iptalini isteyen AKP, seçim öncesi tüm yurtta seçmen kaydırma haberleriyle gündeme gelmişti.

Ölülerin diriltildiği, su kuyusuna, ahıra seçmen kaydı yapıldığı haberlerinin sadece basına yansıyan kısmı şöyle: