AKP'nin 'son çare' kuyuları: Her seçimden önce ya gaz ya petrol rezervi buluyorlar!

AKP her seçim öncesinde gaz ya da petrol rezervi bulunduğunu açıklıyor. Seçimden sonra hızla unutulan bu rezervlerden, yeni bir seçim arifesine kadar hiç söz edilmiyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Siirt'te yine petrol rezervi keşfedildiği iddia edildi.

AKP iktidarı, her seçim öncesinde petrol ya da gaz rezervi bulunduğu yöndeki iddiasını, 31 Mart arifesinde de ihmal etmedi.

Kamuoyunda "AKP'nin son çare kuyuları" olarak adlandırılan petrol ya da gaz rezervleri, seçimden sonra hızla unutuluşa terk ediliyor. Ta ki yeni bir seçim ufukta görünene kadar...

Benzer bir durum bugnlerde de yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt ve Diyarbakır'da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıkladı.

Petrol ve doğal gaz aramacılığında uzun süredir önemli bir atak içinde olduklarını iddia eden Dönmez, geçen ay Trakya'da toplam doğal gaz rezervini iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettiklerini, 3 milyar metreküp rezerve sahip sahaların 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacağını ve cari açığın kapanmasına 5 milyar lira katkı sunacağını bildirdi. Akdeniz'de derin deniz ve sığ deniz sondajlarının sürdürüldüğünü aktaran Dönmez, geçen yıl karada 70 kuyunun sondajını yaptıklarını, bu yıl bu rakamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Siirt'e 25 kilometre uzaklıkta petrol keşfi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dönmez, "Sahada üretilebilir toplam rezerv 2 milyon varil civarında. Bu gayretlerimizin meyvelerini de alıyoruz hamd olsun" ifadelerini kullandı.

HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI TERANE

Siirt'te Demirkuyu-1 sahasında 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfeden AKP, geçen yıl 24 Haziran seçimleri öncesinde Trakya’da bulduğu doğalgaz rezervini ise yerinde bırakmaya karar verdi.

Daha önce Tekirdağ ve Akçakoca'da gaz bulunduğunu iddia eden AKP'liler, bu gazın ihraç edilecek seviyede olduğu bile açıklamıştı. Seçimden sonra bu gazdan hiç söz edilmedi, akıbeti hakkında bilgi verilmedi.

24 Haziran seçimlerine yaklaşık bir ay kala da Hakkari'de petrol bulunduğu haberi basına servis edilmişti. Hatta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çukurca'ya gidip fotoğraf çektirmişti.

İŞTE AKP'NİN SEÇİM ÖNCESİ BULUP SONRASINDA UNUTTUĞU REZERVLERİN LİSTESİ

İşte 2014’ten bu yana başta Anadolu Ajansı olmak üzere yandaş medyada müjdelenen doğal gaz ve petrol haberleri:

16 Mayıs 2018: Geçtiğimiz hafta Batman'ın Sason ilçesinde bulunan kaliteli petrol yatağından sonra bugün de Mardin ve Şırnak illerimizde kaliteli petrol yataklarının bulunması yüzleri güldürdü.

20 Nisan 2016: Adana'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan aramada doğalgaz bulundu. Sarıçam ilçesinin İncirlik mevkisi yakınlarında tarla ortasında havaya doğru alev çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelindiğinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir yıl önce yangın çıkan yerde doğalgaz çalışması başlattığı öğrenildi.

24 Şubat 2016: Sakarya'da özel bir firma tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonucu Söğütlü, Serdivan ve Ferizli ilçelerinde 400 ve 450 metre derinlikte doğalgaz bulundu.

14 Ekim 2015: Karadeniz'de ortak olarak, petrol ve doğalgaz arayan Lukoil, PanAtlantic ve Romgaz şirketleri bugün yaptıkları basın açıklamasında 30 miyar metreküp gaz rezervi keşfettiklerini bildirdi.

9 Ocak 2015: Trakya'da faaliyet gösteren Kanada menşeli Marsa Enerji firmasınca, Poyraz sahasında yeni doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı. Marsa Enerji'den yapılan açıklamada, yeni keşfedilen doğalgaz rezervinin 600 milyon metreküp olduğu belirtildi.

7 Şubat 2014: Diyarbakır'da Türkiye'nin 40 yıl ihtiyacını karşılayacak kaya gazı bulunduğu ifade ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Trakya Bölgeleri’nin yanı sıra Karadeniz, Doğu Anadolu, Tuz Gölü civarı ve Toroslar, Türkiye’de kaya gazı olduğu düşünülen diğer alanlar olarak ön plana çıkıyor.