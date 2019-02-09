AKP her seçim öncesinde 'Trakya'da doğalgaz rezervi' buluyor!

AKP her seçim döneminde Trakya Bölgesi'nde doğalgaz rezervi buluyor, yandaş medya da aynı asparagas haberi her seferinde servis ediyor.

Kurmaca ve danışıklı sokak röportajı yaparken yakalanan A Haber’in bu faaliyeti sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı, şimdi de yandaş "gazete" Sabah'ın her seçim döneminde ısıttığı bir haber gündeme geldi.

Yandaş "gazete" Sabah, tıpkı A Haber televizyonu gibi kendilerine verilen görevini yerine getirerek seçim öncesi vatandaşı kandırmayı sürdürüyor.

İŞTE YANDAŞ YALANININ SADECE BİR ÖRNEĞİ

"Trakya'da doğalgaz rezervi bulundu" haberinin aynısı 2015 seçimlerinden önce de gündeme gelmişti. Sabah gazetesi o zaman da haberi şöyle paylaşmıştı: