Turkuvaz Medya'da işten çıkarmalar başladı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen televizyon ve gazetelerde işten çıkarmalar başladı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkmedya’nın ardından, Takvim, Sabah ve ATV'yi bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya’da da işten çıkarmalar başladı.

Medyaradar’da yer alan habere göre, Ömer Faruk Kalyoncu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü grupta birçok önemli isimle yollar ayrıldı.

Dün bugün itibariyle Turkuvaz Grubu’nda işten çıkarılan isimler şöyle:

Cüneyt Türkmen- Turkuvaz Dergi Grubu İnternet İçerik Sorumlusu

Mehmet Ali Esirgenç- A Haber Görsel Yönetmeni

Seda Karan- Esguire Yazı İşleri Müdürü

Hilal Bayraktar - Takvim Yazı İşleri Editörü (Kendi isteği ile ayrıldı)

Aysu Mola- A Haber Muhabiri (Kendi isteği ile ayrıldı)

Nebahat Koç- Sabah Eklerde Muhabir

Tamer Turan- Dergiler Foto Muhabiri

