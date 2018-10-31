TürkMedya Grubu'nda işten çıkarmalar başladı

Akşam gazetesinden altı kişi çıkarıldı. Güneş, Star, 24 ve 360 TV'de tenkisatın süreceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bazı şirketler krizi fırsat bilip adam çıkarmaya başladı” açıklaması nedeniyle, küçülme planlarının ertelendiği Türkmedya Grubu'nda tensikat başladı.

İlk etapta Akşam gazetesinde gece muhabiri Şakir Aydın, foto muhabiri Mustafa Alkaç, eklerden Sibel Ateş Yengin ile Aysun Güngör ve Ankara’dan iki kişinin kurumla ilişiği kesildi.

Medyaradar’ın haberine göre Türkmedya Grubu bünyesindeki Akşam, Güneş, Star, 24 TV ve 360 TV’de işten çıkarmalar önümüzdeki günlerde devam edecek.

Türkmedya Grubu geçen yıl Ethem Sancak tarafından Hasan Yeşildağ’a satılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden arkadaşı olan Yeşildağ, 1999’da Erdoğan’ı cezaevinde karşılayabilmek için bilerek suç işlemiş ve içeri girmişti.