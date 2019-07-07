TGS, gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulunacak

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) gazetecileri fişleyen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) hakkında yarın suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

TGS, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye edisyonlarında çalışan gazetecileri fişleyen bir rapora imza atan SETA hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

TGS, sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

SETA hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Fişlenen meslektaşlarımızla birlikte. Artık mahkemede görüşürüz. Çağlayan Adliyesi C Kapısı. Pazartesi - 11:30

AKP'ye yakınlığıyla bilinen SETA, yabancı basın kuruluşlarının Türkçe servislerini yeniden keşfetti. SETA tarafından hazırlanan raporda uluslararası medya tekellerinin AKP'nin yükselişindeki rolü görmezden gelinirken, söz konusu medya kuruluşlarının bugünkü poziyonunu çalışanlarının sosyal medya geçmişi ile açıkladı. Aralarında bağımsız kalemlerin de bulunduğu onlarca isim özgeçmişleri ile fişlendi.