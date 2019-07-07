Böyle olur yandaşın andıcı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen SETA, yabancı basın kuruluşlarının Türkçe servislerini yeniden keşfetti. SETA tarafından hazırlanan raporda uluslararası medya tekellerinin AKP'nin yükselişindeki rolü görmezden gelinirken, söz konusu medya kuruluşlarının bugünkü poziyonunu çalışanlarının sosyal medya geçmişi ile açıkladı. Aralarında bağımsız kalemlerin de bulunduğu onlarca isim özgeçmişleri ile fişlendi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlığıyla yayımladığı medya raporunda yabancı basın kuruluşlarının Türkçe servislerini yeniden keşfetti.

Yabancı basın kuruluşlarının Türkiye'deki etkinliğini ele alan rapor, "Türkiye hakkında yaratılmak istenen algı"nın hükümet karşıtı bir tavır içerdiğini iddia ediyor.

BBC Türkçe, Sputnik Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Amerika’nın Sesi, Euronews Türkiye, ve Independent Türkçe’nin "Türkiye hakkındaki algılarını" incelediğini belirten rapor, bu medya kuruluşların "çoğulculuk prensibinden uzak, belirli bir kesimin sesini iletmeye yönelik yayın politikası uyguladığı" sonucuna varıyor.

Raporda incelenen haber ve örneklerin tamamı ise Gezi Direnişi, 15 Temmuz darbe girişimi ve İstanbul Havalimanı'nın açılışı gibi yakın dönemde gerçekleşen olayları kapsıyor.

Raporda Avrupa Birliği rüzgarının estiği 2004-2008 yılları arasında Avrupalı liderlerin Tayyip Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözlerinin nereden aktarıldığından bahsedilmiyor. Avrupa ve ABD basının Suriye'ye emperyalist müdahaleye çağıran savaş kışkırtıcılığı da görmezden gelindi. Uzun yıllar AKP'nin elinde çalışan CNNTürk hakkında hiçbir yoruma yer vermeyen rapor, bugün Türkiye'nin medya bağımsızlığını yitirdiğini hatırladı. AKP'nin basın bültenine dönen Katar ve Suudi Arabistan merkezli medya da unutulanlar arasında.

Raporda "Türkiye hakkında yaratılmak istenen algı"ya destek olarak ise yabancı medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler özgeçmişleriyle tek tek listelenerek ve daha önce çalıştıkları kurumlar ile bağlantılandırılarak hedef gösteriliyor. Aralarında bağımsız kalemlerinde bulunduğu onlarca isim sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek resmen fişleniyor.