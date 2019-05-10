soL'un D&R haberi Turkuaz'ı rahatsız etti: Habere erişim engellendi

Son dönemde muhalif yazarların kitaplarına yönelik sansür haberleriyle gündeme gelen D&R'ın, aynı zamanda emekçilere de yoğun bir baskı ve sömürü uyguladığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin üç D&R çalışanının soL'a yaptığı açıklamadan rahatsız olan firma, soL'un haberine mahkeme kararıyla erişimi engelletti.

Doğan Medya Grubu'nun devri sırasında Sabah ve ATV'nin de sahibi olan Turkuaz Grubuna'na satılan D&R, son dönemde muhalif yazarların kitaplarına yönelik sansür haberleriyle gündeme gelmişti.

Konuya ilişkin detayları öğrenmek için görüştüğümüz üç D&R emekçisi, hem yaşanan sansürü hem de kendilerinin maruz kaldığı yoğun sömürü koşullarını tüm detaylarıyla soL'a anlatmıştı.

D&R'da yaşananları ortaya koyan haber, şirketi yeni bir sansür hamlesine daha yöneltirken, soL'un ilgili haberine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Erişimi engellenen haberde bir D&R emekçisi, yaşadıklarını şöyle anlatıyordu: