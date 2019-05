soL'un D&R haberi Turkuaz'ı rahatsız etti: Habere erişim engellendi

Doğan Medya Grubu'nun devri sırasında Sabah ve ATV'nin de sahibi olan Turkuaz Grubuna'na satılan D&R, son dönemde muhalif yazarların kitaplarına yönelik sansür haberleriyle gündeme gelmişti.

Konuya ilişkin detayları öğrenmek için görüştüğümüz üç D&R emekçisi, hem yaşanan sansürü hem de kendilerinin maruz kaldığı yoğun sömürü koşullarını tüm detaylarıyla soL'a anlatmıştı.

D&R'da yaşananları ortaya koyan haber, şirketi yeni bir sansür hamlesine daha yöneltirken, soL'un ilgili haberine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Erişimi engellenen haberde bir D&R emekçisi, yaşadıklarını şöyle anlatıyordu:

Baskı ve zorlama her zaman mutlaka var, bunu söylemeden geçmeyi asla istemem, D&R’da çalıştığım süre boyunca yönetimi memnun etmek için sürekli “satış yapın” cümlesiyle baskıya uğramamızdan, nasıl “put” gibi durmamız gerektiğine dair sürekli baskı ve zorlamayla karşı karşıyaydık. İlk zamanlarda, yani ben bunu seçim öncesi ve sonrasına bağlıyorum, seçim öncesinde bir kitabın saklanması ya da depoya koyulması söz konusu değildi. Seçim sonrası siyasetle alakalı birçok baskı ve sansür uygulamasıyla karşılaştık. Dikkatimizi çeken konu ise mağaza müdürüne D&R genel merkezinden mail gelip belirli kitapların depo iadesi ve kolilenip depoya kaldırılması oldu. Hepimizin gözüne çarpan kitap elbette “Metastaz” oldu, çünkü hepimizin bildiği ve çok satan bir kitap. Bu kadar çok satan bir kitabın depoya kaldırılması bizi şaşırttı, çünkü daha birkaç gün öncesine kadar çok satanlar kategorisinde ve kasa önüne konulan en gözde kitaplardan biriydi. Şimdi ise reyonda bile olmayan kitap haline geldi. Müdürler bize “artık bu kitap reyonlarda değil, depoda duracak, mail geldi, kaldırın denildi, müşteri sorarsa depodan verirsiniz" dediler. Biz de kaldırdık. Ayrıca ek olarak önceden “çok satan kitaplar” reyonu ülke genelindeki D&R mağazalarında gerçekten en çok satılan kitaplar sıralamasının oluştuğu bir reyondu, şimdi ise bu reyon “kendi belirledikleri” kitapları koydukları bir bölüm haline geldi. Bu kitaplar tahmin edeceğiniz gibi Turkuvaz Yayınları'ndan çıkan kitaplardan oluşuyor. Hatta son zamanlarda çıkan İskender Pala'nın Kalp kitabını her müşteriye önerip, her yere bu kitapları yerleştirdiler. Konuyu da bize "merkezden çok önemli bir talimat" diye açıkladılar.