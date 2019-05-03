VİDEO | D&R'da işten çıkarmalar devam ediyor

Turkuaz Medya Grubu'na satılan D&R mağazalarından sömürü ve işten çıkarma haberleri gelmeye devam ediyor.

Çalışanlarını "deneme süresi" adı altında iki ay çalıştırıp çıkaran D&R, bu sene içine girdiği "küçülme" sürecinin tüm yükünü işçilere yüklüyor.

D&R, gece vardiyalarında mağazaların taşınmasında çalıştırdığı ve bir şubeden diğerine gönderdiği işçileri, taşınma işi bitince işten atıyor.

İşten çıkarmalar devam ederken, çalışanların iş koşulları da giderek kötüleşiyor. İşçilerin haftalık programı ve izin günleri her haftanın başında tekrar belirleniyor; yani sabit bir izin günleri yok. Ne zaman erken ne zaman geç çıkacaklarını bilmiyorlar. Ayrıca işe girerken söylenen is tanımları dışında birçok işi de yapmak zorunda bırakılıyorlar.

Diğer yandan, mağaza bir yandan işçi çıkarırken, iş bulma sitelerine ilan vererek yeni işçi alacağını duyuruyor.

Sömürünün giderek derinleştiği D&R mağazalarında birkaç ay çalıştırıldıktan ve bu esnada mağaza taşıma, gece mesaisi ve iki hafta izinsiz çalıştırılmaya maruz kaldıktan sonra işten çıkarılan bir çalışan 1 Mayıs eylemine katılarak, tüm çalışanlara çağrıda bulundu: