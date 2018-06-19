Gazeteci Çiğdem Toker'e açılan davanın ilk duruşması görüldü

Kamu ihalelerini sorgulayan yazısı nedeniyle iktidara yakın bir şirket tarafından hakkında tazminat davası açılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, ilk duruşmada ifade özgürlüğünü savundu.

Gazeteci Çiğdem Toker'e, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Rusya'ya Domatesler Bayburt'tan” başlıklı köşe yazısı nedeniyle açılan 1,5 milyonluk liralık manevi tazminat davasının ilk duruşması Ankara'da görüldü.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre "ticari itibarlarının sarsıldığı" gerekçesiyle Bayburt Grup'a ait Agrobay Seracılık tarafından açılan davaya konu olan yazıda Toker, milyar dolarlık kamu ihalelerinin Bayburt Grup'a verilmesinde şirket sahiplerinin iktidara yakınlığının etkili olup olmadığını ve ihale sürecinin şeffaflığını sorgulamıştı. Rusya'ya yapılan domates ihracatını konu alan yazısı nedeniyle açılan davada Toker'e destek olmak için pek çok isim duruşmada hazır bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş ve TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ankara Temsilcisi Taylan Erten, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şube Başkanı Çınar Livane Özer, Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan adliyeye gelenler arasındaydı.

'DAVAYA KONU OLAN YAZI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE'

Toker'in söz konusu şirketin "ticari itibarının sarsmak” ve "kişilik haklarına saldırıda bulunmakla" suçlandığı davada taraflar, kanıt sunmak için ek süre talep etti. Toker söz konusu yazısında, kamu ihalesinin Agrobay Seracılık firmasına verilmesini, "Rusya'ya 50 bin ton ihracat yapacak üç firmadan birinin, son dönemlerin gözde girişimcisi Bayburt Grup bünyesinde yer alması, seçimdeki kriterlerin gerçekten objektif olup olmadığı sorusunu da beraberinde getiriyor” sözleriyle sorgulamıştı.

Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Evrim İnal duruşmada, davanın reddini talep ettiklerini yineledi. Çiğdem Toker ise mahkeme heyetine açılan davayla ilgili olarak, "Davaya konu olan yazı ifade özgürlüğü sınırları içindedir” dedi. Mahkeme başkanı gelecek duruşmayı, 6 Aralık 2018 tarihine erteledi.

'DAVA YILDIRMA MESAJI İÇERİYOR'

Çiğdem Toker duruşma sonrası adliye binası önünde yaptığı açıklamada, tazminat davasının gazetecileri yıldırmak amacıyla açıldığını belirterek, "Sadece benim için de değil. Kişisel olarak bu tutar benden isteniyor ama bu alanda çalışan, kamu kaynaklarını sorgulayan bütün meslektaşlarıma dönük bir yıldırma mesajı içermektedir. Biz bunlardan korkacak değiliz” diye konuştu. Toker ayrıca, dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.