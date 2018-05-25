Çiğdem Toker'e 1,5 milyon TL'lik dava

Son yıllarda kamu ihalelerinin gözde firmalarında Bayburt Grup iştiraklerinden, Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker hakkında ikinci kez 1,5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

Hakkında 1,5 milyon TL'lik tazminat davası açılan Çiğdem Toker, "Bu hakkımda açılan ikinci 1.5 milyon TL'lik dava. Gazetecilik halkın parasının kamu kaynaklarını kulanan ve dağıtanları, bizlerden bunun için oy isteyen iktidarları denetleme işidir. Dünyanın her yerinde böyledir. Bu davalar açıldı diye kamu kaynaklaırının nasıl harcandığını kimlere aktarıldığını gazetecilik ve hukuk dairesinde sorgulamaktan vazgeçecek değiliz" dedi.

Toker'in dava konusu olan yazısında şu ifadeler yer almıştı:

"Bir de Ulaştırma Bakanlığı’nın “verdiği” bir metro hattı var. Gayrettepe-yeni havalimanı epey bir gecikmeyle, geçen yıl sonu 1 milyar Avro’ya Şenbay-Kolin ortaklığına verilmişti. Verilmişti diyoruz çünkü ortada bir ihale emaresi yok. Ve dikkat: 1 milyar Avro’luk bu “iş”, dövizin tırmandığı, berberlerin camlarına “TL’ye çevirme makbuzunu getirene bedava tıraş” yazılı kâğıtlar yapıştırdığı günlerde verildi. Hattı yürüten ikiliden biri olan Kolin, 3. Havalimanı’nı yapan beşli grupta. Diğeri Bayburt Grup bünyesindeki Şenbay. Şenbay’a bu hattın verilmesinde; gerek piyasa gerekse siyaset arenasında giderek daha çok konuşulmaya başlanan “Başbakan Yıldırım’a yakınlık kriter midir?” sorusu meşrudur. (Şenbay’ın kardeş şirketi Aga Enerji de Rize Havalimanı ihalesini Cengiz İnşaat ile birlikte kazanmıştı.) 1 milyar Avro’luk işi verdiniz de, 3. Havalimanı’nın açılmasına bir yıldan az zaman kaldı. Nasıl bitecek 33 km’lik bu hat?"