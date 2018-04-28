'Erdoğan, Hulusi Akar'ı Gül'e gönderdi' haberini yayımlayan gazeteci işten atıldı

"Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikna etmek için Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ı gönderdi" haberini yayımlayan Habertürk internet sitesinin yayın yönetmeni görevden alındı. Haber önceki akşam yayımlanmış, kısa süre sonra da yayından kaldırılmıştı.
Cumartesi, 28 Nisan 2018 08:49

Habertürk'ün internet sitesinde yer alan ve kısa süre sonra yayından kaldırılan haber sebebiyle, internet sitesinin genel yayın yönetmeninin görevden alındığı belirtildi.

Medyaradar'ın haberine göre Habertürk internet sitesi genel yayın yönetmeni Barış Erkaya görevden alındı.

Habertürk'ün internet sitesinde yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ü aday olmaması konusunda ikna etmesi için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı görevlendirdiği iddia edilmişti.

"Erdoğan hangi isimleri Gül'e yolladı" başlığı ile yayımlanan haber, kısa süre sonra yayından kaldırılmıştı.

 