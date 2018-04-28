'Erdoğan, Hulusi Akar'ı Gül'e gönderdi' haberini yayımlayan gazeteci işten atıldı

"Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikna etmek için Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ı gönderdi" haberini yayımlayan Habertürk internet sitesinin yayın yönetmeni görevden alındı. Haber önceki akşam yayımlanmış, kısa süre sonra da yayından kaldırılmıştı.