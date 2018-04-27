Yarkadaş: Hulusi Akar'ı Abdullah Gül'e aday olmasın diye gönderdiler

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Abdullah Gül'ün yarın yapacağı açıklamada 'aday olmayacağını' söyleyeceğini ileri sürdü. Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ın Gül'ü ikna etmek için gönderildiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla gündemde olan Abdullah Gül görüşme yaptığı iddialarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Yarkadaş, Erdoğan'ın bu iki ismi "ricacı" olarak Gül ile görüşmeye gönderdiğini öne sürerek, Gül'ü Saadet Partisi'nin adayı olmamaya ikna ettiklerini iddia etti. Yarkadaş'ın ifadeleri şu şekilde:

1- 28 Şubat'ı istismar eden AKP, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Abdullah Gül'e aday olmasın diye "ricacı" olarak gönderiyor. Akar'ın yanında Cumhurbaşkanlığını temsilen İbrahim Kalın da gidiyor. Bunun adı da "sivil siyaset" oluyor öyle mi?

2- O geceki ziyarette "sivil" olan tek şey, Hulusi Akar'ın üzerindeki kıyafetti... Helikopterle Gül'ün konutuna gelen Akar, 'sivil' kıyafetleriyle tam 3 saat 5 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Tayyip Erdoğan adına gelen İbrahim Kalın da vardı.

3- Gül, helikopter geldiğinde içinden Erdoğan'ın çıkmasını beklemiş aslında... Kalın'ı görünce biraz bozulmuş... Yine de ikili heyeti kabul etmiş ve "Aday olma" ricalarını dinlemiş... Devreye Bahçeli'nin de girmesiyle birlikte, Gül'ü Saadet'in adayı olmamaya ikna etmişler.

4- Abdullah Gül'ün yarın "Saadet Partisi'nin veya bağımsız adaylığının sözkonusu olmadığı"nı açıklayacağını öğrendim. Haber kaynaklarım "Adaylık meselesi bitti" diyor. Gül adaylık için cesaret edebilseydi, AKP'den 28 vekil Saadet'e geçecekti.

5- Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yapacağı konuşmada, Gül'le görüşen AKP'li vekillere çok ağır sözlerle yüklenecek ve siyasi ömürlerini bitirecek. Erdoğan, partisinin çatırdayacağını gördüğü için BBP'yi bile yanında tutmaya çalışıyor.

6- Erdoğan çok ağır bir ekonomik krizin herkesi derinden etkileyeceğinin farkında... Gül'ün Saadet adayı olması halinde yanında yer alacak ekonomi kurmaylarının sermayeye güven vermesinden ve kendisinin ikinci plana itilmesinden çekiniyor. Gül'ü bu yüzden tehlikeli görüyor.