Dilipak'tan AKP'ye 'yargıya dokunma' uyarısı: Sonu 12 Eylül olur

Yandaş 'gazete' Yeni Akit'in yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde AKP'yi uyararak yargıya müdahale edilmemesi, aksi halde 12 Eylül benzeri bir durumun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yandaş "gazete" Yeni Akit'in yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında, AKP'yi uyararak yargıya müdahale edilmemesi, aksi halde 12 Eylül benzeri bir durumun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Son olarak AKP İstanbul eski Milletvekili Burhan Kuzu'nun, uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve üç adamının tahliyesi için hakime baskı yaptığı iddia edilmiş, Kuzu iddiaları yalanlamıştı. Konuyu gündeme getiren isim, Habertürk yazarı Fatih Altaylı olmuştu. Altaylı, "Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için eski AKP'li vekil hakime baskı yapmış" iddiasında bulunmuştu.

Dilipak bugünkü yazısında "Brunson’dan Zindaşti’ye yol gider. Bu iş oradan ABD’nin İstanbul Konsolosluğu'nda görevli FETÖ’cü Metin Topuz’a, oradan da Zarrap üzerinden Halk Bankası’na kadar uzar. Halk Bankası'na bedel ödetmek isteyenler, aslında bazı gerçeklerin ortaya çıkmaması için işte böyle tehdit ve şantajlara başvururlar, birilerini rehin alırlar, yargıyı işte Halk Bankası örneğinde olduğu gibi işte böyle kullanırlar" yorumunu yaptı.

Dilipak, AKP'ye yargıya baskı yapmaması gerektiği çağrısında bulundu ve ekledi: "Şunu anlarım, siyaset bazı pragmatik kararlar alabilir, ama bunu yargıyı baskılayarak, kullanarak yapmamalı. Siyasi irade bir tasarrufta bulunuyorsa, bunun sorumluluğunu da kendisi üstlenmeli. Bu bütün dünya için böyle olmalı. Adalet bu tür olaylarda malzeme olarak kullanılırsa tuz kokar. Bir gün o adalet, onu kullananlara da gerekebilir. Bakın, Bahçeli ile yaşanan af polemiği de böyle bir durum. Affı, yargıyı politik bir amaçla by-pass etmek, manipüle etmek için kullanırsanız, yarın bu işin sonu, 12 Eylül’de olduğu gibi oportünist bir takım kişilerin elinde siyaseten katle kadar gider. Biz bunu faili (malum) meçhuller olayında yaşadık. Sonra kozmik oda, şeytan üçgenine döner, cinayet arşivlerinin tutulduğu! O gün, o meselede o işinizi çözer, ama insanların idrakinde adalet duygusunu yaralar, yargıçlar ve yargı sistemi, hukuk düzeninde kötü bir emsal oluşturur."