Can Ataklı, Deniz Baykal ve kızından özür diledi

Halk TV'deki işine son verilmesi sonrası Deniz Baykal ve kızı hakkında çeşitli iddialarda bulunan Can Ataklı, gelen tepkilerin ardından bugün özür diledi.

Gazeteci Can Ataklı, Halk TV tarafından işten çıkarılma talimatını Deniz Baykal'ın verdiğini, Baykal'ın Erdoğan'la anlaştığını ve kızının AKP'den aday olacağı iddiasını köşesine taşımıştı.

Tepki çeken bu yazı sonrası bugün konuya ilişkin bir köşe yazısı daha kaleme alan Ataklı, "Deniz Baykal ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve tedavisi hâlâ sürüyor. Enfeksiyon tehdit ve tehlikesine karşı kimseyle görüşmüyor. Böyle bir durumdayken Deniz Baykal'ı üzmüş olmaktan ötürü ben daha çok üzüldüm. Bunu belirtmek, kendisinden ve kızından da özür dilemek istiyorum" dedi.