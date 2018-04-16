Can Ataklı'dan Baykal iddiası: Erdoğan'la anlaştı, kızı aday olacak

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, geçirdiği ağır ameliyatların ardından hastanede tedavi görmeye devam ederken, hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. İddiayı gündeme getiren ve köşesine taşıyan Can Ataklı, işten atılma talimatını Baykal'ın verdiğini, Baykal'ın Erdoğan'la anlaştığı iddiası olduğunu öne sürdü.

Halk TV'deki işine son verilen gazeteci Can Ataklı, Korkusuz gazetesindeki köşe yazısında Deniz Baykal'a ilişkin ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

Halk TV'den kendisinin ve Hüsnü Mahalli'nin kovulması kararının Deniz Baykal tarafından verildiği iddiaları olduğunu belirten Ataklı, "Buna göre; atılma talimatını veren kişi Deniz Baykal. Çünkü Baykal Tayyip Erdoğan'la anlaştı. Eğer Erdoğan'ın önünde Halk TV engel olarak duruyorsa bu halledilecek. Erdoğan da bunun karşılığında Baykal'a destek olacak, kızı Aslı'yı da ilk seçimde aday gösterecek. Dedikoduyu yayanlar sanıyorum Baykal'ın kızı Aslı'nın 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü olduğu iddiası ile gözaltına alınmasını, ancak çok kısa sürede Erdoğan'ın talimatıyla serbest bırakılmasını dayanak alıyorlar" dedi.

Halk TV'nin “tek sahibinin” Baykal olmasının bu şüpheleri arttırdığını ileri süren Ataklı, "Buna inanmam çok zor. Baykal'ın rahatsızlığı biliniyor. Böyle bir ortamda işime son verilmesi için talimat vereceğini sanmıyorum, ki ayrıca aramızdaki hukuk da en azından bunun bu kadar görgüsüzce yapılmasını engeller. Buna karşı bütün bu dedikodulara rağmen Baykal cephesinden hiç açıklama yapılmıyor.

Belli ki Baykal zorda. Açıklama yapsa ve 'Bunlar elbette yalan' dese bu kez 'O halde muhalif gazeteciler neden hiçbir gerekçe gösterilmeden atılıyor?' sorusuna cevap vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.