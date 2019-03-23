Ayşenur Arslan: Gerçeği pazartesi günü anlatacağım

Dün Eskişehir'de gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan bugün mahkemede ifade verdiğini ve hakkındaki yakalama kararının kalktığını duyurdu. Arslan Twitter'dan yaptığı açıklamada 'gerçeği pazartesi yayında anlatacağım' dedi.

Eskişehir'de hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan gazeteci Ayşenur Arslan, bugün mahkemede ifade verdiğini ve hakkındaki yakalama kararının kalktığını açıkladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Arslan "Sevgili dostlar.. Şimdi mahkemeden çıktım. İfade verdim, yakalama kararı kalktı. Birazdan İstanbul’a dönüşe geçeceğim.. Pazartesi programda görüşmek üzere" dedi.

Arslan bugün daha önce yaptığı bir paylaşımda ise "Sevgili dostlar.. Dün akşamdan bu yana gösterdiğiniz sıcak ilgi ve desteğe çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde gözaltı süreci 'tebligata' döndü. Bir de neyi tebliğ ettiklerini kanıtlasalar çok sevineceğim! Gerçeği de Pazartesi yayında anlatacağım" dedi.

Arslan dün akşam saatlerinde bir imza günü için gittiği Eskişehir’de hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

