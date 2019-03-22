Gazeteci Ayşenur Arslan, serbest bırakıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan, imza günü için gittiği Eskişehir’de gözaltına alındı. Halk TV'ye konuşan Ayşenur Arslan "Şu anda ben oteldeyim bir problem yok. Gözaltı işlemi sona erdi, yarın ifade vermeye gideceğim" dedi.

Gazeteci Ayşenur Arslan, Eskişehir’de gözaltına alındı.

Arslan hakkında Ankara 40 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir davaya katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Arslan, bir imza günü için gittiği Eskişehir’de gözaltına alındı.

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı. Halk TV'ye konuşan Ayşenur Arslan "Şu anda ben oteldeyim bir problem yok. Gözaltı işlemi sona erdi, yarın ifade vermeye gideceğim"dedi.

HALK TV'DEN İLK TEPKİ

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Halk TV canlı yayınında Medya Mahallesi programını sunan gazeteci Ayşenur Arslan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Ayşenur Arslan'ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Maalesef gözaltına alındı. Kendisi ile konuştum. Emniyete götürülüyor. Bu gece gözaltında tutulacak. Adli Tıpa götürülecek. Sürmekte olan bir davaya ilişkin gözaltına alındı. Eskişehir'de panele gitmişti.

Bu geceyi emniyette geçirecek. Gözaltına almadan tebligat da yapılabilirdi. Türk medyasının ablasının bu şekilde gözaltına alınması artık ayıp. Saygıdeğer bir gazeteci.

Ayşenur Arslan dün de ekrandaydı, bu sabah da ekrandaydı. Neden Eskişehir'de gözaltına alındı?Yarın da hafta sonu. Muhtemelen pazartesi gününe kalacak. Umarım bir an önce bırakırlar."