VİDEO | Borsada hızlı günler yaşanırken: Canol Kocagöz'ün 'Borsa' animasyonu...

Borsada hızlı günler yaşanırken, okurlarımızla Canol Kocagöz’ün 'Direnişten Greve' adlı sergisinde yer alan 'Borsa' animasyonunu okurlarımızla paylaşıyoruz.

Ekonomik kriz derinleşirken, hükümetin TL'yi korumak adına dış piyasalarda attığı adımların sonucu Borsa İstanbul'un (BİST 100) çakılması oldu.

Dün yüzde 6'ya yakın bir düşüş yaşayan BİST 100, bugün de ekside.

Borsa endeksinin yükselmesi de, düşmesi de bazı patronlara ve spekülatörlere yarıyor. Şimdi borsanın çakılmasından kazananlar var.

Borsada hızlı günler yaşanırken okurlarımızla Canol Kocagöz’ün "Direnişten Greve" adlı sergisinde yer alan "Borsa" animasyonunu okurlarımızla paylaşıyoruz.





10 NİSAN'A DEK SÜRECEK

Canol Kocagöz’ün "Direnişten Greve" adlı sergisi NHKM İstanbul'da devam ediyor. 27 Ocak'ta açılan sergi, 10 Nisan'a kadar devam edecek.

