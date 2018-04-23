Küba gezisi ödüllü tasarım yarışmasına başvurular devam ediyor

Türkiye Komünist Gençliği’nin başlattığı emperyalizm ve NATO karşıtı kampanya kapsamında düzenlenen Küba gezisi ödüllü afiş tasarım yarışmasına başvurular devam ediyor.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bir süre önce başlattığı emperyalizm ve NATO karşıtı kampanya kapsamında geniş katılımlı bir afiş tasarım yarışması düzenliyor. Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nin de desteğini sunduğu yarışmaya lise, ön lisans ve lisans öğrencileri katılabiliyor.

Kazananı sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan jürinin belirleyeceği yarışmada, bu görevi sanat tarihçisi ve küratör Fırat Arapoğlu, grafiker Doç. Dr. Didem Dayı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Yusuf Murat Şen, ressam Olgu Ülkenciler ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Seda Yavuz’dan oluşan bir kurul üstleniyor.

KAZANAN KÜBA'YA GİDECEK

Yarışmanın kazananı ise emperyalizme karşı verdiği başarılı mücadele ile simgeleşen Küba’da 2019 yılında düzenlenecek Uluslararası Dayanışma Kampına ücretsiz katılma hakkı kazanacak.

Deniz Gezmiş'in de aralarında bulunduğu üniversite öğrencilerinin ABD donanması 6. Filo'yu denize dökmesinin 50'nci yılında TKG tarafından başlatılan kampanya kapsamında "Onlar nutuk çeker, denize yine biz dökeriz" sloganıyla bir dizi eylem ve etkinlik yapıldı. Gençliğin mücadele tarihini unutmaması ve kaldığı yerden sürdürmesini amaçlayan emperyalizm ve NATO karşıtı kampanya, tasarım yarışmasında seçilecek afiş ile sürdürülecek.

Yarışma takvimi ve katılım formunun da yer aldığı ayrıntılı bilgilere http://genclik.tkp.org.tr adresinden erişilebilir.