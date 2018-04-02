TKG'den NATO'ya karşı afiş yarışması

Türkiye Komünist Gençliği(TKG), emperyalizme ve NATO’ya karşı sürdürdüğü kampanya kapsamında afiş tasarım yarışması düzenliyor. Lise, ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılımcısı olabildiği tasarım yarışmasına başvurular 2 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Türkiye Komünist Gençliği(TKG), emperyalizme ve NATO’ya karşı sürdürdüğü kampanya kapsamında afiş tasarım yarışması düzenliyor. Lise, ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılımcısı olabildiği tasarım yarışmasına başvurular 2 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nin de desteğini sunduğu yarışmanın ödülü, 2019 yılında Küba’da düzenlenecek Uluslararası Dayanışma Kampına ücretsiz katılım olacak.

TKG'nin yarışma hakkındaki açıklaması:

"Ülkemizde ve Dünya'da emperyalizmin sebep olduğu karanlık giderek derinleşiyor. Kardeş halklar emperyalistler tarafından ırkçı, mezhepçi, gerici savaşlara zorlanıyor. Ülkemiz gençliği ise bu kuşatma içerisinde çıkışsız ve geleceksizliğe mahkum bırakılıyor.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 6. Filo’yu kitlesel şekilde protesto edip, denize döküşünün 50. yılı vesilesiyle, ülkemiz gençliğine, emperyalizme karşı mücadele etme sorumluluğunu aşılamak ve ülkemiz anti-emperyalist mücadele tarihini hatırlatmak adına düzenlediğimiz afiş yarışmasına sen de katıl!

Türkiye Komünist Gençliği(TKG), emperyalizme ve NATO’ya karşı sürdürdüğü kampanya kapsamında afiş tasarım yarışması düzenliyor. Lise, ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılımcısı olabildiği tasarım yarışmasına başvurular 2 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nin de desteğini sunduğu yarışmanın ödülü, 2019 yılında Küba’da düzenlenecek Uluslararası Dayanışma Kampına ücretsiz katılım olacak."

Katılımcıların eserleri 1 Haziran’a kadar değerlendirilecek ve bu tarihte yarışmanın kazananı ilan edilecek. Yarışmaya katılan eserler sanatçılardan ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride yer alan üyeler:

Fırat Arapoğlu- Sanat Tarihçisi, Küratör, AICA Dönem Başkanı

Didem Dayı- Grafiker

Prof. Dr. Yusuf Murat Şen- MSGSÜ Fotoğraf Bölümü

Olgu Ülkenciler- Ressam

Yrd. Doç. Dr. Seda Yavuz, Sanat tarihçisi - İstanbul Üniversitesi

Yarışmanın katılım şartları ise şu şekilde olacak:

1. KONU :

6. Filo’nun denize dökülüşünün 50. Yılında Emperyalizme ve NATO’ya karşı mücadele

2. AMAÇ

Türkiye Komünist Gençliği’nin Emperyalizm ve NATO karşıtı mücadele kapsamında başlattığı kampanya için bir afiş yarışması düzenlenmesi, seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ya da jüri tarafından onaylanan afişin bastırılması, sergilenmesi olarak belirlenmiştir.

3. YARIŞMA KOŞULLARI

a) Yarışma, lise, önlisans ve lisans öğrencilerine açıktır. 18 yaşını doldurmayan yarışma katılımcılarının ödül kazanması durumunda veli izni gereklidir.

b) Yarışmaya, bir yarışmacı farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilir.

c) Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Parti’sinin gençlik örgütü olan Türkiye Komünist Gençliği’ne ait olacak, iade edilmeyecektir. Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Gençliği yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip olacaktır.

d) Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik isteyebilir. Bunun için Türkiye Komünist Partisi tarafından ödül dışında bir ödeme yapılmaz.

e) Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

f) Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.

g) Afişler, 50x70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır.

h) Ayrıca afişlerin, baskı hazırlığı da düşünülerek afişin dijital orjinali, Adobe Illustrator (.ai) veya FreeHand (.fh) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak şekilde çalışılmalıdır. (50x70 cm. afiş için net baskı alanı; 48x68 cm. olmalıdır.)

i) Afişler [email protected] adresine yollanacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra gönderilen afişler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

j) Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; gönderilen e-postada belirtilmelidir. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, her afiş için ayrı bir rumuz belirlemelidir.

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi: 15 Mayıs

Sonuçların Açıklanması: 1 Haziran

Ödül Töreni: 3 Haziran

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna Türkiye Komünist Gençliği internet sitesi http://genclik.tkp.org.tr aracılığı ile duyurulacaktır.

6. ÖDÜL

Küba’da düzenlenen Uluslararası Dayanışma Kampına 2019 yılında ücretsiz katılım.

