Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'le 'Nereden nereye' NHKM'de

Yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, edebiyatla, müzikle, görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyan Enver Aysever ve Gündoğarken, benzeri gerçekleştirilmemiş bir sahne gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Gündoğarken grubunun 35. yılında, aklımıza kazınmış şarkıları ile eğlenceli bir müzikli gösteri 14 Eylül Cumartesi akşamı Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Bahçesi'nde sizleri bekliyor.
Dünden bugüne 'nereden nereye' geldiğimizin canlı şahitleri anlatıyor...
Anlatan: Enver Aysever, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen
Müzik: Gündoğarken
Görsel içerik: Şule Aydın
Yapım: SGM
Gösteri NHKM Bahçe'de gerçekleşecek.
Biletler NHKM Gişe ve Biletix'te.
Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'in müzikli gösterisi "Nereden Nereye" 14 Eylül Cumartesi 21.00'de NHKM Bahçe'de. Yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, edebiyatla, müzikle, görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyan Enver Aysever ve Gündoğarken, benzeri gerçekleştirilmemiş bir sahne gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Gündoğarken grubunun 35. yılında, aklımıza kazınmış şarkıları ile eğlenceli bir müzikli gösteri bizleri bekliyor. Dünden bugüne ‘nereden nereye’ geldiğimizin canlı şahitleri anlatıyor… Anlatan: Enver Aysever, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen Müzik: Gündoğarken Görsel içerik: Şule Aydın Yapım: SGM Gösteri biletleri NHKM Gişe ve Biletix'te. #nhkm #nâzımhikmetkültürmerkezi #NâzımHikmet #kadıköy #gösteri #müzik #müzikligösteri #nhkmbahçe #enveraysever #gündoğarken #neredennereye