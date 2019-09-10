Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'le 'Nereden nereye' NHKM'de

Enver Aysever ve Gündoğarken, sezonun ilk gösterisiyle 14 Eylül Cumartesi akşamı Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Bahçesi'nde seyirci karşısına çıkıyor. Yakın geçmişi şekillendiren sosyal ve siyasal olayları şiirle, edebiyatla, müzikle ve kayda geçmiş görüntülerle canlı bir belgesel tadında sunan 'Nereden nereye' saat 21.00’de NHKM'de seyirciyle buluşacak.

soL - Haber Merkezi