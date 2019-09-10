Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'le 'Nereden nereye' NHKM'de

Enver Aysever ve Gündoğarken, sezonun ilk gösterisiyle 14 Eylül Cumartesi akşamı Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Bahçesi'nde seyirci karşısına çıkıyor. Yakın geçmişi şekillendiren sosyal ve siyasal olayları şiirle, edebiyatla, müzikle ve kayda geçmiş görüntülerle canlı bir belgesel tadında sunan 'Nereden nereye' saat 21.00’de NHKM'de seyirciyle buluşacak.
soL - Haber Merkezi
Salı, 10 Eylül 2019 16:27

Yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, edebiyatla, müzikle, görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyan Enver Aysever ve Gündoğarken, benzeri gerçekleştirilmemiş bir sahne gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Gündoğarken grubunun 35. yılında, aklımıza kazınmış şarkıları ile eğlenceli bir müzikli gösteri 14 Eylül Cumartesi akşamı Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Bahçesi'nde sizleri bekliyor.

Dünden bugüne 'nereden nereye' geldiğimizin canlı şahitleri anlatıyor...

Anlatan: Enver Aysever, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen 
Müzik: Gündoğarken 
Görsel içerik: Şule Aydın 
Yapım: SGM 

Gösteri NHKM Bahçe'de gerçekleşecek.

Biletler NHKM Gişe ve Biletix'te.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'in müzikli gösterisi "Nereden Nereye" 14 Eylül Cumartesi 21.00'de NHKM Bahçe'de. Yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, edebiyatla, müzikle, görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyan Enver Aysever ve Gündoğarken, benzeri gerçekleştirilmemiş bir sahne gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Gündoğarken grubunun 35. yılında, aklımıza kazınmış şarkıları ile eğlenceli bir müzikli gösteri bizleri bekliyor. Dünden bugüne ‘nereden nereye’ geldiğimizin canlı şahitleri anlatıyor… Anlatan: Enver Aysever, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen Müzik: Gündoğarken Görsel içerik: Şule Aydın Yapım: SGM Gösteri biletleri NHKM Gişe ve Biletix'te. #nhkm #nâzımhikmetkültürmerkezi #NâzımHikmet #kadıköy #gösteri #müzik #müzikligösteri #nhkmbahçe #enveraysever #gündoğarken #neredennereye

NHKM Kadıköy (@nhkmkadikoy)'in paylaştığı bir gönderi ()