NHKM'de yeni sezon bahçe etkinlikleriyle açılıyor

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Kadıköy, yeni sezonu üç büyük bahçe etkinliğiyle açıyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi yeni sezonu üç büyük bahçe etkinliği ile açıyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Eylül ayı itibariyle etkinliklerine başlıyor. 15 yılı aşkın süredir Kadıköy’deki binasında kültür sanat alanına dair çok sayıda üretimde bulunan, birçok gösteri, konser, tiyatro, film gösterimi ve söyleşiye ev sahipliği yapan NHKM’nin Eylül ayı etkinlik programında gösteri, tiyatro ve bir konser bulunuyor. Tamamı bahçede gerçekleşecek etkinliklerin programı ise şöyle:

Müzikli Gösteri

Nereden Nereye / 14 Eylül Cumartesi 21.00

Enver Aysever, Grup Gündoğarken

Tiyatro

Taranta Babu / 18 Eylül Çarşamba 21.00

Yazan: Nâzım Hikmet

Yöneten: Harun Güzeloğlu

Oynayan: Cansu Fırıncı

Konser

Nâzım’ın Bahçesinde / 21 Eylül Cumartesi 21.00

Cenk Taner (Kesmeşeker), İrfan Alış (Peyk), Kamil Hacıyev (No Land), İlkay Akkaya, Sema Moritz, Elif Yakarçelik ve İsimsiz Orkestra

Etkinlik biletlerine NHKM Gişe ve Biletix üzerinden ulaşılabilir.