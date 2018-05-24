Yüzde 5 reel faizle dolar 'sakin'

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 3 puan artırmasının ardından 4,57'ye kadar düşen dolar/TL, güne 4,58 seviyesinde başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün akşam olağanüstü toplandı ve politika faizi olarak kullanılan geç likidite penceresi faiz oranını yüzde 13,5'ten yüzde 16,5'e çıkardı. Kararın ardından gün içinde 4,92'ye kadar çıkan dolar/TL 4,57'ye kadar düştü. Gece yurtdışı işlemlerle 4,57-4,59 bandında dalgalanan dolar/TL, güne 4,58 seviyesinden başladı.

REEL FAİZ YÜZDE 4,5-5 ARALIĞINA ÇIKTI

Faiz artışı isteyenlerin en güçlü argümanı, kurdaki artışla da birlikte TL yatırımlarda reel faizin ve dolayısıyla getirinin çok düşük olmasıydı. Dünkü Merkez Bankası kararıyla reel faizler yüzde 4,5-5 puan aralığına çıktı. Yüksek kısa vadeli dış borç servisi, iç borç stokunda döviz bazında borçluluğun yüksekliği ve bu yıl önceki yıla göre 15-20 milyar dolar civarında artması beklenen cari açık nedeniyle "dış kaynak" girişinin devam etmesinin tek koşulu olarak yüksek reel faiz olması gerektiği öne sürülüyordu.

Faizlerdeki artışın kur üzerindeki etkisinin kalıcı olup olmayacağı tartışılıyor. 7 Haziran'daki PPK toplantısında bir müdahale daha yapılabileceğini, bu nedenle kurun bir süre dengeli seyredeceğini savunanlar bulunurken özellikle uluslararası dalgalanmalar, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisine ilişkin beklentiler gibi nedenlerle TL'nin değer kaybının devam edeceğini öne sürenler de bulunuyor. Faiz artışının kurda kalıcı bir dengelenmez sağlanamazsa enflasyonu da artıracağı belirtiliyor.

2014 yılının Ocak ayında yapılan PPK toplantısında politika faizinde yapılan 6,5 puanlık artışın ardından Kurul'un dün akşamki kararı tek seferde en yüksek faiz artırımı kararı oldu.