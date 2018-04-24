Yabancı kartlarla yurtiçinde yapılan harcamalar arttı

Yabancı kartlarla yılın ilk çeyreğinde yurtiçinde 5 milyar 950 milyon TL harcama yapılırken, yabancı kartlarla yapılan hava yolları ödemeleri dört kat artış gösterdi.

Turizm sektörü siyasi gelişmeler, Rusya ile yaptırımlar gibi nedenlerle önceki yıllarda gelen turist sayısında yaşanan kayıpların bu yıl telafi edilmesini beklerken, yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yurtiçinde toplam 5 milyar 950 milyon TL tutarında ödeme yapıldı.

Dünya'nın haberine göre, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı mart ayı verilerini açıkladı.

Yabancı kartlarla yurt içinde 6 milyar liralık ödeme yapıldı

BKM verilerine göre, Ocak-Mart ayları arasını kapsayan yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yurtiçinde toplam 5 milyar 950 milyon TL tutarında ödeme yapıldı. Buna göre önceki yılın aynı döneminde 3 milyar 650 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 63 oranında büyümeyle son yıllarda gözlenen en büyük artışın gerçekleştiği görülüyor. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 460 TL'den 584 TL'ye çıktığı görülüyor.

Hava yolları ödemelerinde 4 kat artış

Yabancı kartlarla yurtiçinde yapılan harcamalarda en fazla payın yüzde 34 ile hava yolları sektöründe olduğu görülüyor. Hava yolları sektörünü yüzde 15 ile konaklama, yüzde 12 ile giyim ve aksesuar, yüzde 7 ile seyahat acenteleri, yüzde 6 ile market ve AVM sektörleri takip ediyor. 2017 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında kartlı ödeme tutarında en fazla artışın yüzde 318 ile hava yolları sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Turizmin ana sektörlerinden olan konaklama sektörü yüzde 42 artış ve seyahat acenteleri sektörü yüzde 36 artış ile yine en fazla artış görülen sektörler arasında yer alıyor.

