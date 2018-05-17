Washington Post: Otokratlar ve piyasalar beraber yürüyemez

Washington Post'ta Erdoğan'ın kafasında 'ortodoks olmayan' bir iktisadi model olduğunu, faiz açıklamasının buna dayandığını öne süren bir yazı yayımlandı.
Washington Post'ta yayımlanan Matt O'Brien imzalı yazıda "Otokratlar ve piyasalar uzun süre bir arada devam edemez" denilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Londra'da uluslararası sermaye temsilcileriyle yaptığı görüşmede ve Bloomberg TV'ye verdiği mükalattaki faiz değerlendirmeleri eleştirildi. Erdoğan'ın kafasında "ortodoks olmayan" bir iktisadi model olduğu ileri sürülen yazıdan öne çıkan bölümler aşağıda yer alıyor:
- Erdoğan’ın iktisadi gerçekleği anlamaktan ne kadar uzak olduğu faiz çıkışından belli oluyor: “Faiz tüm kötülüklerin anasıdır.” Türk Lirası bu yılki en kötü performans gösteren ikinci para birimi olurken, Erdoğan'ın ülkenin ekonomi politikalarında kontrolü artırma vaadini yerine getirmesi halinde daha da değer kaybedebilir.
- Erdoğan’ın kafasında ortodoks olmayan bir iktisadi model olduğu ortada. Uzun zamandır yüksek faiz oranlarının daha yüksek enflasyona yol açtığını düşündüğünü söylüyor ve çift haneli enflasyonu kullanarak Türkiye'nin ekonomisine zarar vermeye çalışan ülke dışı bir “faiz lobisi”nin varlığından bahsediyor.
- “Merkez Bankası'nın da bu bağımsızlığının gereğiyle kalkıp herhalde yürütmenin başı olan bir başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyacak hali yok.” Erdoğan'ın bu sözleri, yatırımcıları endişelendirmekten başka bir işe yaramadı. Yatırımcılar, Erdoğan’ın, ülke ekonomisinde tersine ihtiyaç duyulsa bile, faizi aşağıya çekmeye yönelik söylem ve girişimleri sürdürebileceğinden ve böylece TL’nin değer kaybı devam edeceğinden tedirgin.