VİDEO | OHAL'de bir grev erteleme kararı daha

Petrol-İş sendikasının örgütlü olduğu Şişecam'a bağlı Soda Sanayii A.Ş.'de uygulama tarihi bugün olan grev, Bakanlar Kurulu tarafından 'milli güvenliği bozucu nitelikte' olduğu gerekçesiyle ertelendi. Bu erteleme ile OHAL'in 'amacına uygun' şekilde işçi düşmanı bir karar daha verilmiş oldu.

Petrol-İş sendikası Mersin şubesinin örgütlü olduğu Şişecam'a bağlı Soda Sanayii A.Ş.'de bugün başlayacak grev, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla 60 gün süreyle ertelendi. Erteleme kararının gerekçesi, grevin “milli güvenliği bozucu nitelikte” görülmesi olarak belirtildi.

OHAL'de grevin fiilen yasaklandığını ortaya koyan bu karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın patronlara OHAL ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Erdoğan, Nisan ayı sonunda patronlara "Bir tane fabrikada grev söz konusu mu? Böyle bir şeyde anında müdahalemizi yapıyoruz. Ve OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor. Huzurun olduğu bir ortam var, böyle bir ortamda bunlar OHAL’in olmamasını tavsiye ediyorlar. Tezgah bozulacak o yüzden, size biz bu tezgahı bozdurmayız" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

SODA İŞÇİSİ HAKLARI İÇİN DİRENİYOR

Soda Sanayii A.Ş.'de çalışan 542 işçi, bugün yayımlanan grev kararına rağmen sabah erken saatlerde başlattıkları grevi sürdürüyor. OHAL'de patronları korumak adına alınan işçi düşmanı karara karşı hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Soda işçileri, “Direniş var, Yılgınlık Yok!” sloganıyla eylemlerini sürdürüyor.