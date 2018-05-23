Grevin yasaklandığı Soda Sanayii A.Ş.'de müzakereler sürüyor

AKP hükümetinin OHAL'i bahane ederek Şişecam Soda Sanayii A.Ş.'de Petrol-İş üyesi işçilerin grevini ertelemesinin ardından, sendika ile patronların müzakereleri sürüyor. İşçiler, talepleri yerine getirilene kadar direnmekte kararlı.

Petrol-İş sendikası Mersin şubesinin örgütlü olduğu Şişecam'a bağlı Soda Sanayii A.Ş.'de bugün başlayacak grev, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla 60 gün süreyle ertelenmişti.

İşçilerin anayasal hakkı olan grevin ertelenmesine, fiili olarak da yasaklanmasına işçiler tepki gösterdi.

Sendika ile patronlar arasındaki müzakerelerin sürdüğü belirtildi.

GREVİ YASAKLANAN İŞÇİLER SOL HABER'E KONUŞTU

Grevi yasaklanan işçiler, fabrika içerisindeki durumu soL Haber'e anlattı.

İşçilerin dirençli ve kararlı söyleyen bir işçi şunları söyledi:

"Hükümet grevi erteledi ama biz şu anda fiili olarak grevi sürdürüyoruz. Üretimi durdurduk. İşveren müzakere için görüşmeye çağırdık, heyet olarak gireceğiz görüşmeye. İşçiler çok dirençli, kararlı. 2012'de de bir grev olmuştu ama o zaman daha deneyimsizdik. Şİmdi tecrübelerimiz var. Dirençliyiz. Şu anda sözleşme kapsamı içinde 527 işçi var. Petrol İŞ üyesi 527 işçi. Görüşmelerden bir sonuç çıkmasını isteriz. Ancak işveren taleplerimizi karşılamadığı takdirde imzalamamız mümkün değil. Genel müdürlük binası önündeyiz."

'740 LİRA İSTİYORUZ, PATRONLAR 390 LİRA VERİYOR, BUNU KABUL ETMEYECEĞİZ'

Sözleşmenin imzalanmaması halinde işçilerin fabrikayı ter etmeyeceğini ifade eden işçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçi kararlı, işçi dirençli. Çünkü fabrika kazanıyor, bunu biliyoruz. Amir pozisyonuna getirdikleri teknisyenlere 800 ile 1800 TL arasında değişen zam yaptılar. Bizim talebimiz taslakta 900 liraydı zaten. Biz şu anda 740 liradayız, 740 lira zam istiyoruz. İşverenin teklifi 390 TL. Çalışma Bakanlığı müsteşarlığının önerisi de 450 TL'ydi. Sendika bunu kabul etmeyeceğini beyan etti. Biz 740 TL'de direniyoruz. Bakanlık, 450 TL gibi komik bir rakam için arabuluculuk yapıyor."