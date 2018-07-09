VİDEO | Barilla'da greve devam: Hakkımız olanı istiyoruz

Bolu'da faaliyet gösteren ve İtalyan gıda tekeli Barilla'ya ait makarna fabrikasında çalışan işçiler, yedi aydır süren toplu iş sözleşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 5 Temmuz'da greve başlamışlardı. Grevin beşinci gününü geride bırakan işçiler yaşana süreci soL Haber'e anlattı.

Bolu'da faaliyet gösteren ve 1994'ten beri Barilla The Italian Food Company tarafından işletilen makarna fabrikasında, işçilerin talep ettiği yüzde 19 zam oranı kabul edilmeyince grev başladı.

Grevde beşinci günü geride bırakan işçiler, yaşadıkları süreci ve mücadele kararlılıklarını soL Haber'e anlattı.

Tek Gıda-İş sendikasının Kocaeli şube sekreteri ve işyeri temsilcisi Seçkin Pekşen, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Öncelikle merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Fabrikadaki göreviniz nedir?

Merhaba, Barilla Gıda A.Ş. de 26 senedir çalışmaktayım. Tek Gıda İş Sendikası Kocaeli Şubesi sekreteri olarak görev yapmaktayım.

Greve çıkma nedeninden söz eder misiniz?

Şöyle başlamak istiyorum; bizim amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. İstediğimiz zam oranı belli zaten, yüzde 19 gibi bir zam talebimiz var. Bizim tek amacımız çalışan işçilerimizin evine 60-80 liralık, toplama baktığınız zaman 120 liralık ilave geliri ailesine, çoluk çocuğuna yedirebilmek. Yoksa başka bir amacı olmayan, demokratik ve özgür bir grev süreci geçiriyoruz şu anda. Başkaca da kimsenin altında bir şey aramasına gerek yok. Dediğim gibi bütün işçiler ekmeğinin derdinde…

Zam oranı talebiniz için yüzde 19 dediniz, başlangıçta işveren ile masaya oturduğunuzda talebiniz neydi?

Bizler, temsilciler olarak 01 Ocak 2018 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmemizi takiben, İşveren temsilcisi ve sendika olarak karşılıklı müzakerelere başladık. Müzakere sürecinde bizim taslağımızda olan yüzde 25'lik bir rakam vardı. Görüşmeler sonucunda en son gelinen rakam, yani grev öncesi işveren vekili yüzde 15 zam önerdi, sendika olarak biz yüzde 19 zam istedik. Bu sonuçlar ile masadan kalkıldı ve greve gidildi. Bu duruma ilave olarak iki gün önce Çalışma Bakanlığı müsteşarlığının davetiyle katıldığımız arabuluculuk görüşmesinden sonra, işveren vekilleri yüzde 15 olan oranı yüzde 17'ye çıkardılar. Bizler de sendika genel merkezimizin ve işçi arkadaşlarımızın ortak tutumu ile verilen bu oranı kabul etmeyerek masadan ayrıldık. Ve şu anda grevimize devam etmekteyiz.

Fabrikada kaç işçi olduğunu ve greve katılan işçi sayısını öğrenebilir miyiz?

161 tane sendikalı işçimiz var. Üzerine basarak söylüyorum; demokratik haklarını kullanarak fabrikaya giren 10 kişi dışında, burada greve katılan 151 işçi arkadaşımız var.

Grevde olan işçi arkadaşların morallerini oldukça yüksek görüyoruz, bu durumu neye bağlıyorsunuz?

Burası 41 yıllık bir fabrika ve 40 seneye yakın süreden beridir de Tek Gıda-İş üyesi oldu. Bu eylem ve grev son derece haklı sebeplerden yapıldığı için, her gün biraz daha birbirimize kenetleniyoruz. Bir aile gibi hareket etmeyi öğreniyoruz ve bir aile olduğumuzu herkese gösterdik. Günden güne bu bağ artarak devam ediyor.

Burada bulunduğumuz zaman içerisinde yoldan geçen araçlardan bir çoğu korna çalarak sizi selamlıyor ve dayanışma duygusu gösteriyorlar. Gösterilen bu dayanışma hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?

Gerek OSB'deki irili ufaklı işletmelerdeki işçi kardeşlerimiz gerekse de karşımızda ki Beypiliç fabrikasındaki işçi kardeşlerimiz bizimle dayanışma içerisindeler. Davranışları ve söylemleri ile bize destek verdiklerine, dayanışma gösterdiklerine tanığız. Bu tür eylemlerin, grevlerin dayanışma ile büyüyeceğine inanıyoruz. Bu arada bir şeyi daha vurgulamak istiyorum; bizi Bolu ve ülke gündemine taşıyan değerli basınımıza da teşekkür ediyoruz. Ancak, bizim ve arkadaşlarımızın üzüldüğü tek konu var; nasıl ki o gazete haberlerinin altına (olumsuz) yorum yapan arkadaşların yorum yapmak doğal hakkı ise bizim de greve çıkmak anayasal hakkımızdır. Olumsuz düşünen kişilerden biraz insani ve saygılı bir biçimde yaklaşmalarını sizin aracılığınızla rica ediyorum. Bizler burada yasadışı bir eylem yapmıyoruz, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Fabrika yetkilileri ile de görüşmelerimiz gayet medeni bir şekilde devam etmektedir.

Son olarak grevin nasıl ilerleyeceğini öngörüyorsunuz? Yakın zamanda bir anlaşma olasılığı görüyor musunuz ?

Grevin ilk başladığı günde Tek Gıda İş Genel sekreteri Mustafa Türker'in açıkladığı gibi “Biz grevi yarın bitirmek için başlamadık.” İşveren taleplerimize olumlu yaklaştığı zaman bu grevi sürdürmek anlamsız olur. Bu saatten sonra artık işveren vekillerinin atacağı adımlar önem kazanıyor. Bizim durduğumuz yer bellidir.

Çok teşekkür ederiz, başarılar diliyoruz.



