Barilla'da grev başladı

Bolu'da faaliyet gösteren ve İtalyan gıda tekeli Barilla'ya ait makarna fabrikasında çalışan işçiler, yedi aydır süren toplu iş sözleşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine bugün greve başladılar.

Bolu'da faaliyet gösteren ve 1994'ten beri Barilla The Italian Food Company tarafından işletilen makarna fabrikasında, işçilerin talep ettiği yüzde 20 zam oranı kabul edilmeyince grev başladı.

Yaklaşık yedi aydır işçilerle toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyordu. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca Tek Gıda-İş sendikası üyesi işçiler fabrikada grev oylaması yaptı. 143 işçi "greve çıkılsın" derken, 8 oy da geçersiz çıktı. Bunun üzerine fabrikada grev kararı alındı.

Grevin başlamasıyla birlikte Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ve Genel Sekreter Mustafa Akyürek greve başlayan 160 işçiye destek vermek üzere fabrikaya geldi.

JANDARMA VE TOMA DA GELDİ

Jandarma ve emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı ve bir TOMA’nın da hazır bekletildiği fabrika önünde işçilere seslenen Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, “150 lirayı vermemek için bir işletme grevi göze alıyorsa, bizim için düğün bayramdır” dedi.

Tek Gıda-İş sendikasından yapılan açıklama şöyle denildi:

"Sendikamız ile Barilla işletmesi arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonucu sendikamız, Barilla'nın Bolu'daki fabrikasında grev kararı almış ve bugün sabah saat 08.00'den itibaren grev uygulamaya konmuştur. Sendikamız genel merkez yöneticileri, şube başkanlarımız ve şube yöneticilerimizin katılımıyla birlikte, genel başkanımız Mustafa Türkel ve genel sekreterimiz Mustafa Akyürek'in konuşmasının ardından grev pankartını grev alanına astık. Coşkulu bir şekilde başlayan greve çeşitli sendikalardan önemli katılımlar gerçekleşti. Sabah başlayan grevimiz halaylar eşliğinde geniş katılımlı ve coşkulu bir şekilde devam etmektedir."



