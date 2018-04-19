Ülker’e borç kıyağının detayları belli oldu

Ülker grubunun 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyar dolarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmaların gelecek hafta tamamlanacağı öne sürüldü.

Ülker ailesine ait Yıldız Holding’in kredi borçlarının yeniden yapılandırılması bir süredir gündemde. Daha önce 6 milyar dolar civarında olduğu belirtilen borcun 8,5 milyar dolar olduğu netleşirken, bu tutarın 6,5 milyar dolarının önemli teminatlar karşılığında yeniden yapılandırılmasının önümüzdeki hafta tamamlanacağı öne sürüldü.

4 YILI ÖDEMESİZ 8 YIL VADE

Reuters’a konuşan kaynakların sürecin gelecek hafta tamamlanmasını bekledikleri ifade edildi. 6,5 milyar dolarlık borcun 4+4 olmak üzere 8 yıl vadeli şekilde geri ödenecek. İlk 4 yılın anapara ödemesiz olacağı, ikinci 4 yılda hem anapara hem de faiz ödemesi yapılacağı belirtiliyor. Yıldız Holding’in Türkiye’deki tüm taşınmazlarını teminat olarak göstereceği bildirildi.

Yıldız Holding’den konuyla ilgili yapılan açıklamada “Uzun vadeli kredilerde ve sendikasyon anlaşmalarında bilindiği üzere teminat verilmesi bu sürecin bir parçasıdır. Konuyla ilgili süreç normal seyrinde devam ediyor” denildi.