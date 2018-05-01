Üçüncü Havalimanı'nda işçilere '1 Mayıs' tehdidi

Üçüncü Havalimanı inşaatında şimdi de işçiler 1 Mayıs'la tehdit ediliyor.
İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde işçilerin mitinge katılımını engellemek isteyen patronlar, 1 Mayıs'ta işe gelmeyecek işçileri tehdit ediyor.
soL'un işçilerden edindiği bilgiye göre, havalimanı şantiyesinde birçok firma işçilere 1 Mayıs'ta işe gelmemeleri durumunda işten çıkarma tehdidinde bulundu.
İşçilerin patronların baskısına büyük tepki gösterdiği belirtiliyor.
İşçiler Şubat ayında şantiyede yaşanan baskılara karşı büyük bir eylem gerçekleştirmişti.