TÜSİAD Başkanı: Rüzgar yoksa küreklere yükleneceğiz

Finansman maliyetlerin artmasından 'yakınan' TÜSAİD Başkanı Erol Bilecik, kolay büyüme döneminin bittiğine işaret ederek 'rüzgar yoksa küreklere yükleneceğiz' ifadelerini kullandı.

Hatay’da gerçekleşen bir konferansta konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, finansman maliyetlerinin arttığını belirterek “Dünyada artık ucuz ve bol parayla büyüme dönemi sona erdi, rüzgar yoksa küreklere yükleneceğiz” diye konuştu.

'AKSİYON ZAMANI'

Yaşanan ekonomik dalgalanmalara karşı “yapısal sorunlar için reform takvimi” oluşturulmasını kaydeden Bilecik, ”Ekonomide gürlediğiniz kadar yağmanız lazım. Zaman artık aksiyon zamanıdır. Verimlilik artışlarıyla büyümenin desteklenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için işgücü, vergi, eğitim, inovasyonve dijitalleşme alanlarında kendimizi geliştirmeliyiz” dedi.

'TÜRKİYE YÜZÜNÜ BATI'YA DÖNMELİ'

Serbest piyasa ilkelerinden “taviz verilmemesi” gerektiğinin altını çizen Bilecik, ekonomik adımlara paralel siyasi açılımların gerçekleşmesi gerektiğini belirterek “Ekonomimizde son dönemde yaşanan sorunların çözümü için Batı ve AB ile ilişkilerimize daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Kısaca Türkiye, yüzünü batıya dönmelidir” şeklinde konuştu.

Erol Bilecik, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik düzenlenen operasyonda akademisyenlerin gözaltına alınmasına tepki göstermişti.