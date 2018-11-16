TÜSİAD başkanından gözaltılara tepki

TÜSİAD Başkanı Erol Birecik, Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik düzenlenen operasyonda akademisyenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

TÜSİAD Başkanı Erol Birecik, bu sabah Anadolu Kültür A.Ş'ye yönelik operasyonda akademisyenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Birecik, "Bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde, güne çok sayıda akademisyenin gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü! Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini, bilime çağlar boyunca sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz. Bunu inkar edersek asla ilerleyemeyiz" dedi.

Bu sabah düzenlenen operasyonda Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Turgut Tarhanlı'nın yanısıra Anadolu Kültür A.Ş. danışmanı Çiğdem Mater ve şirket çalışanları gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada gözaltına alınan isimler Gezi Direnişi'nde yurtdışından profesyonel eylemciler getirttikleri iddiasıyla suçlanmış, Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde hareket ettikleri ileri sürülmüştü.

