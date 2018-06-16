Türkiye'de genç kadınların yüzde 43,6'sı ne işte ne de okulda

Eurostat'ın yeni yayımlanan çalışmasına göre Türkiye, 'ne işte ne de eğitimde olan' genç oranı en yüksek ikinci ülke. Türkiye'de 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 30,8'i bu kapsamdayken genç kadınlarda söz konusu oran yüzde 43,6.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre Türkiye'de 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 30,8'i ne işte ne de eğitimde. Genç kadınlarda bu oran yüzde 43,6 ile AB üyesi ülkeler ve aday üye ülkeler içinde en yükseği.

BBC Türkçe'nin haberine göre Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın dün yayımlanan "çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen gençler (NEET)" araştırmasında, AB üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye, Karadağ, Makedonya, Norveç, İzlanda ve İsviçre'de 18-24 yaş arası gençlerin 2017 yılında istihdam ya da eğitime katılım oranları incelendi.

Araştırmaya göre söz konusu 34 ülke içinde "çalışmayan ve eğitim görmeyen" genç nüfusun en yüksek olduğu ülke, yüzde 32 ile Makendoya. Türkiye ise yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer alıyor.

GENÇ KADINLARDA TÜRKİYE İLK SIRADA

Öte yandan Türkiye, çalışmayan ve eğitim görmeyen 18-24 yaş arası kadın nüfusun en yüksek olduğu ülke. Türkiye'de bu yaş aralığındaki kadınların yüzde 43,6'sı ne çalışıyor ne de eğitim görüyor.

Genç kadınların eğitim ve işgücüne katılımının en düşük olduğu ikinci ülke ise yüzde 32,2 ile Makedonya.

Türkiye'de erkeklerde bu oran yüzde 18,2 olarak belirlendi.

AB'DE İTALYA BİRİNCİ

Çalışmayan ve eğitim görmeyen genç nüfusta AB ortalaması ise 14,3 olarak belirlendi. AB ülkelerinde genç erkeklerin 13,9'u, kadınlarınsa 14,7'ü ne çalışıyor ne de eğitim alıyor.

AB üyesi ülkeler arasında çalışmayan ve eğitim görmeyen genç nüfusun en fazla olduğu ülke ise yüzde 25,7'lik oranla İtalya oldu.

Öte yandan İtalya'da bu durumdaki kadınların oranı erkeklere kıyasla az farkla da olsa daha düşük çıktı. İtalya'da genç kadınların yüzde 25,4'ü, erkeklerinse yüzde 26,1'i ne çalışıyor ne de eğitim alıyor.

AB ülkeleri içinde en düşük oranda çalışmayan ve eğitim almayan gence sahip ülke ise yüzde 5,3 ile Hollanda oldu. AB üyesi olmayan İzlanda ise genel sıralamada yüzde 4,1'lik oranla en iyi durumdaki ülke olarak belirlendi.

NE İŞTE NE OKULDA OLAN GENÇLERİN SAYISI 2,9 MİLYON

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre de genç işsizliği ise yüzde 19’u buluyor. TÜİK istatistikleri 15-24 yaş arası gençleri kapsıyor. O nedenle "ne işte ne de eğitimde" olanların oranı yüzde 24 ile Eurostat verilerine göre daha düşük görünüyor. TÜİK verilerine göre 2017 yılında ne işte ne eğitimde olan 15-24 yaş arası genç nüfus 2 milyon 872 bin olarak açıklandı. Bu rakamın 1,9 milyonunu yani üçte ikisini genç kadınlar oluşturuyor. Ne işte ne okulda olan gençlerin 1,7 milyonu lise altı eğitime sahip.

Türkiye kapitalizmi özellikle kadın ve gençlere istihdam olanağı yaratamazken, bu nüfus kesimine hiçbir gelecek vaat edemiyor.