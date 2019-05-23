TKP'den işten atılan belediye işçilerine destek ziyareti

TKP heyeti, İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li belediye tarafından işten çıkarılan ve kent meydanında direniş nöbeti başlatan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li belediye yönetimi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin işten çıkartılan ve kent meydanında direniş çadırı kuran işçilere, Türkiye Komünist Partisi'nden destek ziyareti gerçekleştirildi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde TKP'den Aliağa belediye başkan adayı olan işçi Atila Işık'ın da bulunduğu heyet, işçilerden yaşananlara dair bilgi edindi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren işçiler, haksızlığa uğradıklarını ve haklarını geri alana dek mücadele etmekte kararlı olduklarını dile getirdiler.