MHP'li Aliağa Belediyesinde işçi kıyımı: İşçiler direniş nöbeti başlattı

İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li belediye çok sayıda işçinin görev yerini yasaya aykırı şekilde değiştirirken, bazı işçilerin işine de hiçbir gerekçe göstermeden son verdi. İşçiler Demokrasi Meydanı'nda direniş nöbeti başlattı.

İzmir'in Aliağa Belediyesinde 200’e yakın personelin görev yerlerinin değiştirilmesi ve bazı temizlik işçilerinini hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılması üzerine işçiler Demokrasi Meydanı'nda direniş nöbeti başlattı.

İş akitleri geçen hafta sonlandırılan işçiler, hak arayışlarını Demokrasi Meydanı'ndaki direniş nöbetiyle sürdüreceklerini ifade etti.

Genel İş Sendikası 5 nolu şube yöentimi, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve şunları kaydetmişti: “İşe girdikleri günden bu yana büro ve benzeri işlerde çalışan özellikle kadın arkadaşlarımızın hiçbir iş güvenliği eğitimi ve tedbiri alınmadan, yazılı bir görevlendirme yapılmadan temizlik, park bahçe ve bayındırlık işlerinde çalıştırılmaya zorlanması başta İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları olmak üzere kanunlara aykırıdır. İşçi çıkarılmasının ise kabul edilebilir hiçbir tarafı bulunmamaktadır.”

İşçilerin görevlerinde değişikliğin ancak çalışma koşullarında bir benzerlik olmasıyla mümkün olacağının vurgulandığı Genel İş Sendikası'nın açıklamasında şöyle denilmişti: "Çalışma koşullarındaki esaslı bir değişiklik konusunda 4857 Sayılı İş Kanununun 22. Maddesinde 'İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz' denmektedir. Burada açıkça belirtildiği üzere; asıl işten kastedilen uzunca bir süredir işçi tarafından yerine getirilen ve işyeri uygulamasına dönüşen iştir ve burada esaslı bir değişiklik ancak işçinin rızası ile mümkün olabilmektedir. İşe girdikleri günden bu yana büro ve benzeri işlerde çalışan özellikle kadın arkadaşlarımızın hiçbir iş güvenliği eğitimi ve tedbiri alınmadan yazılı bir görevlendirme yapılmadan temizlik, park bahçe ve bayındırlık işlerinde çalıştırılmaya zorlanması yukarıda belirtildiği üzere başta İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları olmak üzere kanunlara aykırıdır."