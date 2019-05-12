TKP İzmir'de ilk İşçi Evi'ni açtı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir Çiğli’de ilk 'İşçi Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir'de beş Semt Evi'nin ardından bugün Çiğli’de ilk "İşçi Evi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta söz alan TKP üyesi Çağlar Özkan, Çiğli İşçi Evi'nin işçilerin misafir olduğu bir yer değil, dayanışmanın ve mücadelenin büyütüldüğü örgütlü bir alan haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Çiğli İşçi Evi'nin TKP dostlarının talebi üzerine kurulduğunu hatırlatan Özkan, "Buradaki muradımız işçi evlerinin, iş yerlerinde hak gasplarına, mobbinge ve tacize karşı gönüllü hukuki desteğin merkezi haline getirilmesidir. Aldığımız oydan bağımsız olarak TKP'nin odak haline geldiği bu süreçte dostlarımızın da talebiyle, işçi evinin ihtiyaç haline geldiğini ve bu ihtiyacın somut halinin işçi evleri olduğu inancıyla harekete geçtik. Çiğli İşçi Evi emekçiler için bir dayanışma mekanı ve patronlara karşı kazanılmış mevzi haline gelecektir" dedi.

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