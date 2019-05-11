Çiğli İşçi Evi açılıyor

TKP'nin geçen yılki konferansında aldığı 'İşçi Evleri açılması' kararı yaşama geçiyor. Daha önce beş Semt Evi'nin açıldığı İzmir'de 12 Mayıs Pazar günü İşçi Evi açılıyor.

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) geçen yıl düzenlenen “Emekçilere!” konferansında karar altına aldığı evlerden bir yenisi, "İşçi Evi" adıyla İzmir Çiğli’de açılıyor.

Sık sık işçi eylemleri ile anılan, içerisinde büyük bir organize sanayi bölgesini de barındıran bölgede; işçi sınıfının dayanışması, bir araya gelip örgütlenmesi ve mücadele etmesi açısından Çiğli İşçi Evi’nin önemli bir merkez olması planlanıyor.

Çiğli İşçi Evi’nde işçi okulları düzenlenecek, hakkı gasp edilen işçilere yönelik avukat desteği verilecek. Çiğli’de emekçilerin örgütlenmesinde önemli bir adres olacak Çiğli İşçi Evi, 12 Mayıs Pazar günü 17.00’de başlayacak etkinlikle açılıyor.

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