S&P yılsonu beklentisi: En az yüzde 20 yoksullaşma

Türkiye kredi notunu düşüren S&P, 2019'da ekonomide daralma bekliyor. 2018 yılsonu tahminlerine göre dolar/TL 6,90, kişi başı GSYH de yüzde 20 azalıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's Türkiye ile ilgili kredi not kararını açıklamış, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-'den B+'ya düşürmüş, görünümü "durağan" olarak teyit etmişti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında daralmasının beklendiği belirtilirken 2018 yılsonu beklentileri de paylaşıldı. Buna göre 2018 yılsonu dolar/TL 6,90, GSYH 688 milyar dolar olarak tahmin edildi. Kişi başı GSYH 8 bin 400 dolara gerilerken (2017 yılında 10 bin 597 dolardı), işsizlik yüzde 10,5, yılsonu enflasyonu yüzde 15,9, bütçe açığı yüzde 3, cari açık da yüzde 5,6 olarak öngörülüyor.