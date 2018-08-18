Türkiye'nin kredi notunu indirdiler: Önce S&P, sonra Moody's

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's, Türkiye'nin kredi notunda peş peşe indirime gittiler. S&P kredi görünümünü 'durağan'da bırakırken, Moody's 'negatif'e çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's bugün Türkiye ile ilgili kredi not kararını açıkladı. Kuruluş, Türkiye'nin notunu Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-'den B+'ya düşürdü. Görünümü "durağan" olarak teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında daralmasının beklendiği belirtildi.

'HÜKÜMETİN EKONOMİK MODELİ SPESİFİK ÖNERİLERDEN YOKSUN'

Açıklamada, "Durağan görünüm Türkiye'nin kredi notlarına yönelik gelecek 12 aydaki risk dengesini yansıtıyor. Türk Lirası'ndaki oynaklık ve ödemeler dengesinde keskin ayarlama Türkiye ekonomisini baltalar" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Türk hükümetinin açıkladığı yeni ekonomik model spesifik ekonomik önerilerden yoksun" ifadeleri yer aldı.

Kuruluş mayıs ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye çekmiş, yerli para cinsinden notunu ise "BB+"dan "BB"ye düşürmüştü.

MOODY'S DE NEGATİFE ÇEVİRDİ

S&P'nin not kararı sonrası beklenmedik bir indirim de Moody's'ten geldi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürüldüğü, görünümünün de "negatife" çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi.

KURDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM YOK

Dolar/TL not kararlarının açıklanması sonrası önemli bir tepki göstermedi. Dolar/TL karar öncesi bulunduğu 6.04 seviyesinden 6.02 seviyesine geriledi. Artış yaşanmamasında bugün S&P'nin not indirimine gideceği beklentisinin önemli ölçüde fiyatlanması etkili oldu.