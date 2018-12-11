Sesini duyurmak isteyen TOKİ işçileri çatıya çıktı: Maaşlarımızı alamıyoruz

Ücretlerini alamadıkları için direnen Ankara Mamak'taki TOKİ işçilerinden ikisi seslerini duyurumak için bulundukları inşaatın çatısına çıktı.

Ankara Mamak’taki Gülseren Mahallesinde ücretlerini alamayan ve direnişte olan işçiler, TOKİ yönetimi, Valilik ve Çevre ve Şehircilik Bakakanlığı tarafından muhatap alınmamaları üzerine bugün çalıştıkları inşaatın çatısına çıkarak seslerini duyurmaya çalıştılar.

İnşaat önüne gelen çevik kuvvet ekipleri, işçilere desteğe gelenleri uzaklaştırdı. Talepleri karşılanmazsa atlayacaklarını söyleyen işçilere diğer işçiler de binanın önünde oturma eylemi yaparak destek veriyor.

Çalıştıkları inşaatın yüklenici firmasının iflas etmesi üzerine TOKİ bünyesinde çalışmaya başlayan işçiler, iki yıldır geriye dönük ücretlerini alamıyor.

Valilik şantiye önünde direnişlerini sürdüren ve iki yıldır ücretlerini alamayan işçilere ait çadırları polis zoruyla kaldırmış, işçileri bir kaç kez göz altına almış, her defasında “çevreye gürültü ve zarar vermek suçundan” para cezası kesmişti. Son olarak işçilerin şantiyenin bulunduğu sokağa girişleri Valilik tarafından yasaklanmış, işçilerin bir araya gelmeleri engellenmeye çalışılmıştı.