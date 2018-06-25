Patronlardan Erdoğan'a tebrik: Otoban hızında ekonomi

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Genel Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından patron örgütlerinden pek çok açıklama yapıldı. 'İstikrar ve hızlı karar alma' vurgusu yapılan açıklamalarda sonuçların ekonomiye yansımalarına olan beklentiler dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının ilan edilmesinin ardından sermaye cephesinden ardı ardına açıklamlar gelmeye devam ediyor. "İstikrar ve hızlı karar alma" vurgusunun yapıldığı açıklamalar OHAL ile oldukça hızlı kararlar alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "grev tehdidi olan yere OHAL'den istifade edip izin vermiyoruz" sözlerini hatırlattı.

DEİK: GÜÇLÜ YÜRÜTME GÜÇLÜ MECLİS

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, halkın "güçlü bir yürütme" için irade göstediğini vurgulayarak “Umutların pusulalara işlendiği bugünün sonucu, güçlü yürütme ve güçlü Meclis’tir” dedi.

TİM: İSTİKRAR İLE HIZLI KARAR ALINACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamasında sistemden beklentilerini istikrar ve hızlı karar alma olarak belirterek şu ifadeleri kullandı: “Erken seçim kararının, mevcut belirsizliğin ve yeni yönetim sistemimizin tam anlamıyla uygulanması için gerekliliğine dikkat çektiğimiz gibi bürokrasinin azaltılması başta olmak üzere yeni sistemin vadettiği yeniliklerin de takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”

İTO: OTOBAN HIZINDA EKONOMİ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Demokrat Parti, 12 Eylül Darbesi sonrası ve AKP’nin seçildiği yıl olan 2002 seçimlerine atıfla “Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir” dedi. Türkiye ekonomisinin “otoban hızına kavuşacağını” iddia eden Avdagiç, siyasal istikrar ile ekonomik istikrarın bir arada yürüyeceğini belirtti.

ANADOLU ASLANLARI: TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ KAVRAMINA SAHİP ÇIKTI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Hasan Ali Cesur, yayınladığı açıklamada seçim sonuçları ile Türkiye’nin yerli ve milli kavramına sahip çıktığını öne süreken, belirsizliklerin ortadan kalkacağını vurgulayarak “Türkiye Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir” dedi.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI: 2023, 2053 ve 2071 HEDEFLERİNE İLERLEYECEĞİZ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerleyeceğiz’ açıklamasında bulunurken, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade etti gibi kararların daha hızlı alınacağı, bakanlık sayılarının 16'ya düşürülerek bürokratik işlemlerin hızla azalacağı ve kamunun optimum verimliliğe ulaşacağına inanıyoruz” dedi.