MÜSİAD: Seçim sonuçları iş dünyasına hayırlı olsun

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, 'Bu seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır' açıklamasında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni dönemde üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması, ekonomik, sosyal ve hukuki alanda reformların ivedilikle hayata geçirilmesi, teşviklerin ve desteklerin daha erişilebilir olması ve yeni sistemin getireceği değişikliklerin bir an önce tüm kurumlarda ve yapılarda tamamlanması gerektiğini belirten Erdal, "Belirsizlikleri geride bıraktığımız bu seçimden sonra zaman, artık ekonomik reformlara ve mega projelere daha iyi odaklanarak hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ilerleme zamanıdır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır" dedi.