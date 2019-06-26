Patronlara 'kısa çalışma'da üç ay takviye

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararıyla ücreti İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan 'Kısa Çalışma' talep süreleri 3 ay daha uzatılacak. Böylece işçilerin emeği bir kez daha patronların dönemsel ihtiyaçlarına kurban ediliyor.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 1198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı.

"Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında" adlı karar ile patronlar, Fazla Çalışma için yaptıkları başvurular sonucu aldıkları desteği 31 Aralık 2019 tarihine kadar tekrar başvurarak 3 ay daha uzatabilecekler.

CB Kararı 4447 sayılı kanunun ek 2. maddesi çerçevesinde verildi.

KISA ÇALIŞMA NEDİR?

Kısa çalışma, kanunda yer alan şekliyle, "Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere" işverenin başvurusu ve bakanlığın uygunluk testi sonrası veriliyor.

Bu durumda İŞKUR, işçilerin maaşının yüzde altmışı oranında kısa çalışma ödeneğini patronlar yerine öderken, patronlar sadece işçilerin sigorta primlerini yatırmakla mükellef oluyor.

PATRONLARIN İHTİYAÇLARI İŞÇİLER İÇİN OLUŞTURULAN FONLARDAN KARŞILANIYOR

Cumhurbaşkanı kararına göre, ek olarak yapılacak Kısa Çalışma talebinde yeni bir ek talep olmaması halinde ayrıca bir uygunluk raporu aranmayacak.

Ayrıca uzatılan kısa çalışma süresi, ilk başta belirtilen 3 aylık ödeme süresinden düşülmeyecek. Yani, kısa çalışma ödeneğinin birinci ayında bu uzatma başvurusunda bulunan şirkete ilk aydan itibaren ekstra 3 ay verilip toplamda 4 ay bundan yararlanması sağlanmayacak, aksine ilk uzatma dönemi olan 3 ayın bitmesi beklenip bunun üzerine 3 ay daha eklenerek 6 aya çıkması sağlanacak.

2019 yılı sonuna kadar başvurulması gereken ek uzatma talebi akıllara özel sektörün dış borçları için verilen vadelere ilişkin kendilerine yapılan bir kıyak olduğunu düşündürüyor. Patronların yeni dönem ihtiyaçları yine işçiler için oluşturulmuş fonlarla gideriliyor.