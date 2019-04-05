Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğinde kredi kartlarında uygulanacak azami gecikme faiz oranlarında indirime gitti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranı yüzde 2,25'ten 2,15'e aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75'ten 2,65'e indirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kısa vadeli kredi gereksinimi olanların kredi kartları yerine tüketici kredileri kullanmaları önerildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: