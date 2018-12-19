Kuzey Marmara Otoyolu işçilerinin örgütlenme hamlesi ses getirdi: Maaşları yatırıldı

İki hafta önce Gebze'de beton blokun çökmesiyle üç işçinin yaşamını yitirdiği Kuzey Marmara Otoyolu projesinde çalışan işçilerin bir araya gelip örgütlenme hamlesi ses getirdi. Üç aydır maaşlarını alamayan işçilerin, asgari tutarda olan maaşları yatırıldı. Ancak işçiler haklarının takipçisi olacaklarını yineleyerek tüm işçileri Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağında buluşmaya çağırdı.

İki hafta önce Gebze'de beton blokun çökmesi sonucu üç işçinin öldüğü, bir işçinin ağır yaralandığı Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında işçiler, tüm kötü çalışma koşullarına ve hak gasplarına dönük tepkilerini dile getirmek için Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağıyla temas kurup temel taleplerini dile getiren bir bildiri yayınlamışlardı.

Yaşanan iş cinayetinin hesabının sorulacağını, gasp edilen maaşların verilmesi gerektiğini ve diğer tüm şantiye koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden dokuz maddelik bildirinin yayınlanmasının ardından, üç aydır maaşlarını alamayan işçilerin asgari tutarda olan maaşları yatırıldı.

İŞÇİLER HAKLARININ PEŞİNDE: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ancak işçiler "Ağzımıza bir parmak bal çalarak bizi susturmaya çalışıyorlar ancak biz yaşanan işçi cinayetinin de, ifade ettiğimiz tüm temel taleplerimizin da sonuna kadar takipçisi olacağız" dediler.

Maaşlarının bir bölümü yatırılan işçiler yaptıkları açıklamada şöyle dediler: